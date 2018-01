Il Chievo Verona chiama Giaccherini ma intanto si ferma Roberto Inglese

È "Fiero della mia squadra" il motto scelto dal Chievo Verona per lanciare la mini campagna abbonamenti per il girone di ritorno. Da oggi, 16 gennaio, a venerdì 19 gennaio sarà possibile sottoscrivere la tessera che permette l'accesso al Bentegodi per vedere le 9 partite casalinghe che i gialloblu giocheranno in casa in questa seconda parte della stagione. I prezzi vanno dai 90 euro in Curva Nord ai 210 euro per le poltronissime. Sono previste riduzioni per donne, over 60, under 26 e under 18, oltre alla possibilità di sottoscrivere l'abbonamento famiglia per due coniugi e un figlio under 18. Infine, uno sconto del 5% anche per i tesserati al Calcio Club. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 nella biglietteria dello Bottagisio Sport Center di via Perloso, a Verona.

Gli abbonati vecchi e nuovi potranno ancora vedere in campo in maglia gialloblu l'attaccante Roberto Inglese, ma solo a partire da febbraio. Il giocatore, infatti, pare che non sarà riscattato in anticipo dal Napoli. I partenopei sembrano intenzionati a lasciare Inglese al Chievo fino al termine del prestito, previsto per giugno. L'allenatore Rolando Maran non potrà però schierarlo almeno per 20 giorni a causa di una distorsione al ginocchio.

Chi invece Maran spera di poter schierare è Emanuele Giaccherini, attualmente in forza al Napoli ma scarsamente utilizzato. Il giocatore ha chiesto il trasferimento e potrebbe aver trovato un accordo con il Chievo Verona. La cessione potrebbe essere a titolo definitivo, mentre in prestito sempre attraverso il Napoli potrebbe arrivare un altro centrocampista, il francese Zinedine Macach. Un'altra indiscrezione, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, vede i clivensi sondare il terreno per Kristal Abazaj, giovane talento albanese. Ci sarebbe infine, secondo Tuttomercatoweb, un'interessamento del club gialloblu, oltre che del Genoa, per un difensore sudamericano, l'argentino Cristian Romero del Belgrano. Calciomercato.com invece parla di un possibile passaggio dal Cagliari al Chievo dell'attaccante Niccolò Giannetti.