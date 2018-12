La Calzedonia vince a Santo Stefano. Contro Monza è 3-0 all'Agsm Forum

La Calzedonia Verona ha cominciato il girone di ritorno della Superlega come meglio non poteva. Ieri, 26 dicembre, i gialloblu hanno vinto 3-0 contro la Vero Volley Monza e prima della fine del 2018 dovranno affrontare un ultima gara, domenica 30 dicembre, in casa della capolista Perugia.

Il primo set contro la Vero Volley si apre con i punti di Boyer e Kaziyski e con i muri che permettono a Verona di andare sul 4-1. Gli ospiti si -riavvicinano (14-13), ma i gialloblu si mantengono sempre in vantaggio. Monza fa sudare ogni punto ai veronesi, che restano solidi e con Kaziyski chiudono sul 25-20.

L'equilibrio iniziale del secondo set lo rompe Boyer che con la sua fisicità porta Verona sul 7-5. La Vero Volley resta a contatto grazie a Dzavoronok, ma la Calzedonia resta al comando e riesce a mantenere tre o quattro punti di vantaggio fino al 25-22 firmato Birarelli.

Nel terzo set è tutto molto più semplice per i veronesi che a metà del parziale già conducono per 16-9. Per i lombardi i punti da recuperare diventano 10 sul 21-11 e l'accenno di rimonta viene subito stoppato dal Manavi che decide la fine dell'incontro con l'ace del 25-14.

La squadra ha giocato molto bene in tutti i fondamentali, in difesa ha saputo mettere in difficoltà gli avversari, ma siamo stati bravi anche in attacco, battuta e ricezione, dove continuiamo a subire meno, stiamo lavorando molto proprio sulla ricezione e sta dando i suoi frutti - ha commentato a fine gara l'allenatore della Calzedonia Verona Nikola Grbic - I ragazzi sono stati veramente molto bravi, concentrati dall'inizio alla fine.

Calzedonia Verona - Vero Volley Monza 3-0

Calzedonia Verona: Pinelli ne, Giuliani ne, Kaziyski 12, Alletti 0, De Pandis (L), Marretta ne, Birarelli 8, Boyer 11, Spirito 2, Manavinezhad 10, Sharifi ne, Solé 9, Magalini ne. All. Grbic.

Vero Volley Monza: Buti ne, Calligaro 0, Dzavoronok 12, Orduna 0, Galliani 1, Arasomwan 0, Rizzo (L), Ghafour 8, Botto 1, Yosifov 6, Beretta 3, Giannotti 2, Plotnytskyi 9. All. Soli.

Arbitri: Zanussi, Puecher.