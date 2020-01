Calzedonia, parla il nuovo dg Fabio Venturi: «So di non poter sbagliare»

È stato presentato ufficialmente nella mattinata di mercoledì Fabio Venturi, il nuovo direttore generale della BluVolley Verona. La conferenza si è tenuta nella Vip Lounge dell'Agsm Forum, dove Venturi è stato introdotto dal presidente Stefano Magrini e dai vicepresidenti Andrea Corsini e Luca Bazzoni.

A nome della società, do il benvenuto a Fabio Venturi, con cui iniziamo un nuovo percorso - ha detto il presidente Stefano Magrini -. Abbiamo trascorso gli ultimi due mesi discutendo, impostando e verificando, guardando a una visione condivisa della società, e appurando che le nostre erano strade parallele. Oggi quindi ufficializziamo un ruolo determinante, per un anno e mezzo rimasto vacante per volontà della società. Ma adesso è arrivato il momento giusto. All'inizio della stagione abbiamo evitato di fare promesse, spiegando che sarebbe stata una stagione di rilancio e riprogrammazione, in cui portare avanti visione e punti cardine di questa società. Abbiamo l'ambizione di vincere, e per farlo bisogna implementare il budget, lavorando con metodo. E il metodo arriva da persone che hanno già competenza di aziende importanti . In Agsm, Fabio è stato un presidente operativo, non istituzionale. Siamo pronti a rilanciarci, grazie anche ai tanti partner nazionali e internazionali che vogliono Verona vincente. Inizia un nuovo percorso. Ci sono voluti diversi mesi per determinare la scelta, con Fabio abbiamo trovato la stessa voglia di mettersi in gioco. Ho lanciato tre anni fa la provocazione della polisportiva, mi sono misurato con diverse società, per quello che per me è un sogno per il bene della città, dei giovani e degli anziani Poi c'è lo Sporting Club, che è aperto a tutti, ed è una grande soddisfazione. Sarà protagonista di tanti eventi, dai camp a eventi aziendali.

Ringrazio il presidente e i soci per la fiducia, come prima cosa - ha esordito il nuovo dg, Fabio Venturi -. Certo, speravo che mi volessero ingaggiare per scendere in campo e giocare, ma... Scherzi a parte, oggi è da eroi investire nello sport, e tutti gli imprenditori che lo fanno vanno stimati, perchè lo fanno per grande passione e con cuore. BluVolley è la Superlega, ma è anche un settore giovanile importante, e un indotto di personale che lavora dietro le quinte. Per me è la prima esperienza da Direttore Generale, un ruolo che fra le varie cose tiene rapporti con le istituzioni, creando un percorso di condivisione con tutta la città, per creare iniziative e indotto favorevole. Abbiamo diversi temi sul tavolo: la crescita sportiva negli obiettivi delle squadra, recuperando maggiori risorse, e facendosi conoscere e amare sempre più dalla città. Lo Sporting Club, struttura che può crescere tantissimo, e il percorso di polisportiva, che ho condiviso da subito, perché idea di avere più discipline, mettersi insieme e darsi forza e opportunità per tutti è vincente. Abbiamo già iniziato a lavorare su più fronti, ho voglia di ricominciare e mettermi in gioco, per me è una bella scommessa. So di non poter sbagliare, ma nelle mie esperienze precedenti ho sempre lavorato al massimo. Oltretutto, fui proprio io per primo a rendere pubblico il nome dell'Agsm forum, qualche anno fa. Un simpatico segnale del destino.