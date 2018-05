Calzedonia, ufficializzato l'ingaggio del centrale argentino Sebastian Solè

Quattro stagioni con la maglia del Trentino Volley, poi la scorsa annata in Brasile con i colori del Funvic, e adesso il ritorno in Italia. La Calzedonia BluVolley Verona ha ufficializzato l'ingaggio del centrale argentino Sebastian Solè. "Mi è piaciuta subito l'idea di giocare a Verona, sia per il progetto che per tante altre cose come la città, i giocatori che so rimarranno ed i tifosi, tra i più calorosi e presenti d’Italia", ha dichiarato il nuovo giocatore gialloblu.

Nell'ultimo anno ho fatto un campionato completamente diverso in Brasile dove ho imparato tante cose - ha proseguito Solè - Di sicuro, però, ho sentito anche la mancanza della pallavolo che si gioca in Italia: pubblico, livello agonistico e tecnico. Sono molto contento di tornare a giocare nel miglior campionato di volley del mondo. La prossima stagione sarà ancora molto emozionante e combattuta, arriveranno tanti giocatori forti e non vedo l'ora di giocare sfide di altissimo livello.

Nel descriversi, Solè ha definito l'attacco e il muro come i suoi punti forti. "Sono convinto che c'è sempre modo e tempo di migliorarsi e non vedo l'ora di tornare al lavoro per il club, anche se prima vivrò un'intensa estate con la maglia della nazionale". Solè, infatti, è stato convocato nella nazionale argentina che il 26 maggio comincia in Cina la sua avventura nella Nations League.