Calzedonia, la stagione non è finita. In palio l'accesso alla Challenge Cup

Eliminati dalla Coppa Cev e dai playoff scudetto, i giocatori della Calzedonia Verona non smettono di allenarsi insieme, perché la loro stagione non è ancora finita. Ci sono ancora i playoff che mettono in palio il quinto posto e quindi l'accesso alla prossima edizione della competizione europea Challenge Cup, vinta nel 2015 proprio dai gialloblu.

I playoff per il quinto posto sono partiti con i due scontri degli ottavi di finale, che hanno visto la vittoria di Vibo Valentia e Latina. A loro si aggiungono Padova, Monza e le quattro squadre eliminate dai quarti di finale dei playoff scudetto, quindi Verona, Milano, Ravenna e Piacenza. Quarti di finale e semifinale si giocheranno con partite di andata ritorno, mentre la finale sarà una gara unica. Le squadre meglio classificate in stagione regolare avranno il favore del campo.

Prossimo avversario della Calzedonia Verona sarà Vibo Valentia. La partita di andata è in programma sabato 31 marzo alle 18 in Calabria, mentre il ritorno sarà all'Agsm Forum sabato 7 aprile alle 20.30.