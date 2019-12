Ma quale Cina per Muagututia, Calzedonia: «È sotto contratto con noi»

Il giocatore statunitense Garrett Muagututia è legato contrattualmente alla BluVolley Verona fino al 30 giugno 2020, con una clausola di opzione per il secondo anno.

Con queste parole scritte in un comunicato stampa, la Calzedonia chiude subito il caso Muagututia, scoppiato in seguito alla pubblicazione sul sito della China Volleyball Association degli organici delle squadre partecipanti al prossimo campionato cinese di pallavolo. Il torneo asiatico prenderà il via a gennaio, dopo i gironi di qualificazione olimpica, e nel roster della squadra di Tianjin è stato inserito il nome dello schiacciatore a stelle e strisce in forza alla BluVolley Verona.

Si è pensato ad un errore oppure ad un possibile e non ancora comunicato trasferimento del giocatore in Cina. Con il comunicato di oggi, 31 dicembre, la Calzedonia esclude che Muagututia possa partecipare al prossimo campionato cinese con la maglia del Tianjin.