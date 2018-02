Calzedonia Verona, quarti di finale di Coppa Cev. Battuto il Montpellier 3-1

Ieri, 14 febbraio, la Calzedonia Verona ha giocato la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Cev contro il Montpellier. Una gara vinta per 3-1, ciò significa che per raggiungere la semifinale ai gialloblu basterà vincere due set nella gara di ritorno in Francia in programma il 27 febbraio.

Calzedonia che ieri è scesa in campo con Spirito, Stern, Jaeschke, Manavinhezad, Birarelli, Pajenk e Pesaresi libero. Il servizio molto efficace permette ai francesi di cominciare la partita guadagnando subito qualche punto di vantaggio. Verona pareggia sul 12-12, ma il Montpellier è ancora bravo a sfruttare il servizio. Nuovo pareggio sul 19-19, poi la procede punto a punto. Il primo set point per i gialloblu sul 24-23 viene negato dai francesi, ma il tocco morbido di Jaeschke cade nella metà campo avversaria per il 26-24 finale. Altra rincorsa veronese all'inizio del secondo set con i transalpini avanti 6-9. La Calzedonia mette a segno cinque punti consecutivi e passa in vantaggio. Nuovo pareggio sul 17-17 a cui segue un altro finale di set giocato sul filo del rasoio. Saranno due errori consecutivi di Cedic a chiudere il parziale in favore della Calzedonia sul 27-25.

Nel terzo set parte meglio Verona con un buon vantaggio, annullato dagli avversari sul 9-9. Il punteggio non si sbilancia mai nettamente in favore di una delle due squadre. Solo nel finale il Montpellier riesce a prendere un vantaggio di due punti 20-22 che saprà mantenere fino al 22-25 finale. E sulla stessa scia, i francesi continuano a giocare anche nel quarto set (1-3), ma la Calzedonia si riorganizza e schianta l'incontro grazie agli attacchi di Maar e Jaeschke. Verona arriva anche a godere di un vantaggio di sei punti (19-13), ma gli ospiti non si sentono battuti e recuperano un pallone dopo l'altro. Grbic chiama time out sul 21-18, ma il Montpellier si avvicina ancora e sul 23-22 sembra davvero possibile una nuova parità. Due punti consecutivi dei gialloblu chiudono però set e partita sul 25-22 e per Verona può cominciare la festa.

Calzedonia Verona - Montpellier Volleu Uc 3-1

Calzedonia Verona: Spirito 2, Stern 16, Birarelli 8, Marretta 0, Manavinhezad 5, Jaeschke 18, Maar 7, Pajenk 12, Pesaresi (L) n.e.: Paolucci, Grozdanov, Djuric, Frigo (L) All. Grbic.

Montpellier Volley Uc: Saitta 2, Delegado Escribano 13, Aganits 3, Patry 27, Duee (L), Bassereau 4, Cedic 4, Panou 1, Sens 0, Kaba 0, n.e.: Lecat, Caporiondo. All. Lecat.

Arbitri: Skudnik e Ozmen Yildiz.