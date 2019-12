Calzedonia sfida Latina e intanto mette sotto contratto Jonas Aguenier

La Calzedonia Verona oggi, 1 dicembre, scenderà sul campo dell'Agsm Forum alle 17 per la decima giornata di Superlega. L'avversario è il Top Volley Latina reduci dalla sconfitta contro Trento. I gialloblu, invece, sono reduci da tre sconfitte consecutive e per questo coach Radostin Stoytchev ha chiesto ai suoi atleti una reazione.

«Stiamo cercando nuove soluzioni per uscire da questa fase quanto prima - ha detto l'allenatore della Calzedonia - La partita con Latina è fondamentale per noi e di certo è un'opportunità da non farsi sfuggire per ritrovare coraggio e la carica giusta».

Nel frattempo la società ha ufficializzato l'accordo con il centrale francese Jonas Aguenier. Classe '92, nato ad Orléans, è cresciuto nel Tours Volley-Ball. In patria ha vestito le maglie del Nantes, del Cannes e del Chaumont, vincendo un titolo nazionale ed una supercoppa. Dal 2013 gioca anche nella nazionale francese con cui ha vinto un bronzo ai Giochi del Mediterraneo, un Europeo, una World League e un argento nella Vnl.

Arrivato in Italia nella scorsa stagione a Spoleto, questa estate ha svolto la sua preparazione a Verona ed ora è entrato a tutti gli effetti nella famiglia gialloblu. «Sono orgoglioso di vestire questa maglia - ha detto Aguenier - Ho già preso confidenza con l'ambiente. C'è davvero un bel gruppo».