Calzedonia Verona vince il recupero di campionato contro Latina 3-1

Ieri, 25 gennaio, la Calzedonia Verona ha recuperato la partita contro la Taiwan Excellence Latina che non ha potuto giocare lo scorso 30 dicembre quando era in calendario la prima gara del girone di ritorno di Superlega. Ora la BluVolley ha giocato 19 partite come tutte le squadre del massimo campionato e avendo vinto 3-1 contro i laziali è salita a 35 punti in classifica, consolidando il quinto posto e a un punto dalla Diatec Trentino quarta.

Inizio di gara colorato di gialloblu, minacciosi in battuta e bravi nel cambio palla. Latina così non ha modo di mettere a segno break decisivi e i veronesi si possono portare 9-6. Gli ace di Jaeschke e l'attenzione in difesa sono importanti per l'allungo della Calzedonia che chiude il set 25-18. Il secondo parziale sembra il ritornello del primo, almeno inizialmente (9-5), ma quando Latina prende fiducia al servizio le distanze tra le due formazioni diminuiscono fino a sfiorarsi sul 16-15. Gli attacchi di Manavi, Jaeschke e Stern riportano la Calzedonia ad un più rassicurante +5 (21-16) e alla fine sarà un ace di Jaeschke a chiudere il parziale sul 25-19.

Il 3-0 dopo i primi scambi del terzo set illude i veronesi di poter chiudere il match, ma Latina non è sconfitta e rimonta portandosi anche in vantaggio con Savani e Rossi sull'8-10. La Calzedonia pareggia, ma è Ishikawa a trascinare i suoi sul 15-19. Verona tenta un'ultima rimonta ma è Savani l'ultimo ad andare a punto per il 21-25 di Latina. Gli ospiti non sono più quelli dei primi due set e anche nel quarto parziale conducono le danze. Verona perde ritmo, ma riesce a mantenersi in scia e trova la parità sul 18-18. La scontro a distanza tra Starovic e Stern tiene il punteggio in equilibrio, ma sono un punto di Manavi e un muro di Birarelli a chiudere la partita sul 25-21.

Una vittoria importante che ci fa rimanere lì in classifica - ha detto l'allenatore della Calzedonia Verona Nikola Grbic - Abbiamo reagito alle difficoltà con acume. Adesso godiamoci due giorni di riposo che ci aspetta il ritorno di Coppa Cev.

CALZEDONIA VERONA – TAIWAN EXCELLENCE LATINA 3-1

Calzedonia Verona: Spirito 3, Stern 16, Jaeschke 23, Birarelli 7, Pajenk 10, Manavinezhad 18, Djuric 3, Pesaresi (L), Marretta 0, n.e.: Paolucci, Grozdanov, Maar, Frigo (L). All. Grbic.

Taiwan Excellence Latina: Sottile 1, Starovic 14, Savani 14, Maruotti 1, Le Goff 9, Rossi 7, Shoji (L), Gitto 0, Ishikawa 17, n.e.: Corteggiani, De Angelis (L), Kovac, Huang. All. Di Pinto.

Arbitri: Frapiccini - Sobrero.