Calzedonia ancora convalescente, Padova vince 0-3 all'Agsm Forum

Passivo troppo pesante per la Calzedonia Verona che ieri, 5 febbraio, ha ospitato la Kioene Padova all'Agsm Forum. Passivo troppo pesante perché lo 0-3 fine non mostra quanto i parziali siano stati combattuti.

Primo set cominciato bene dai veronesi, che si prendono un piccolo vantaggio. Si ritorna in parità sul 5-5 e si prosegue punto a punto fino al 13-13, poi è Padova a scappare. La Calzedonia rientra in partita sul 20-21, ma negli scambi decisivi la Kioene è più efficace e vince 21-25.

Il secondo è il parziale più equilibrato. Parte meglio la Calzedonia, che però viene recuperata e deve rincorrere. Ristabilità la parità, sono ancora i veronesi a spingere, ma gli errori in battuta tengono in vita gli avversario che, sotto 20-18, ribaltano ancora il punteggio e si aggiudicano il parziale per 23-25.

Il terzo è il set della continua rincorsa gialloblu. La Kioene è una lepre e la Calzedonia gli corre dietro per tutto il parziale. I veronesi hanno il merito di continuare a correre anche quando la lepre sembra troppo lontana (11-16), ma al traguardo dei 25 punti ci arrivano prima gli ospiti che chiudono il match sul 20-25.

Speravamo in una partita diversa e in un altro risultato - ha commentato il capitano Birarelli - Siamo in questo momento un po' "malati", non riusciamo a giocare bene, quindi non è questione di atteggiamento, ma la qualità non è delle migliori in questo momento, nei primi due set abbiamo avuto tante chance per passare avanti e non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo alzare il livello. Ora torniamo subito in campo, non potremo fare grandi aggiustamenti, ma dobbiamo essere più aggressivi, fare punti fondamentali nei momenti di pareggio e mettere in difficoltà gli avversari in ricezione