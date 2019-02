Monday Night stellare per la Calzedonia Verona, battuta Trento al tie-break

Un Monday Night spettacolare quello di ieri, 18 febbraio, all'Agsm Forum. La Calzedonia Verona ha superato in cinque set l'Itas Trentino per la gioia di tutti i tifosi gialloblu.

Match intenso fin dal primo set con un ottimo inizio di Kaziyski nella BluVolley e di Kovacevic e Candellaro tra i trentini. Gli ospiti si prendono un piccolo vantaggio (5-8), ma la Calzedonia pareggia sul 15-15 e si riporta avanti (17-16). Trento tiene il punteggio in bilico fino agli ultimi scambi decisi da Vettori e Lisinac (21-25).

Nel secondo set il lavoro fatto dalla Calzedonia in battuta comincia a rendere. I gialloblu mettono in crisi la ricezione avversaria e possono condurre il parziale dall'inizio alla fine. Lisinac e Russell cercano di far rientrare in partita l'Itas, ma ci pensa Kaziyski a non far crollare Verona. Nel finale, poi, i trentini sono più nervosi che concentrati e la Calzedonia vince 25-21.

La ritrovata solidità in ricezione permette agli ospiti di giocare un terzo set in totale controllo. La BluVolley lotta su ogni pallone, ma deve sempre rincorrere un avversario che non si fa mai prendere. L'Itas vince di nuovo 21-25.

Nel quarto set, Verona è travolgente. Grazie anche a quattro muri di fila, la Calzedonia si porta sull'8-1. Trento accusa il colpo e torna con la testa in campo solo quando il parziale è già compromesso. Sul 20-11, gli ospiti rimontano, ma il margine di vantaggio di Verona è ampio e il set termina sul 25-18.

Il quinto è stato il set più equilibrato ed è stato deciso in un finale vietato ai cardiopatici. Nella prima metà del parziale l'ago della bilancia oscilla da una squadra all'altra e anche il punto del 13-11 di Manavi non è per niente risolutivo. L'iraniano ha la freddezza di segnare anche il 14-12, ma un match point fallito e un ace di Nelli riporta tutti in parità (14-14). Solé segna il punto numero 15, ed è Kaziyski a segnare il definitivo 16-14.

Quando giochi contro una delle prime della classe, devi essere al massimo in tutti i fondamentali - ha commentato l'allenatore della Calzedonia Verona Nikola Grbic - Penso che la squadra meritatamente abbia vinto, abbiamo concretizzato il bel gioco, dopo aver fatto delle gare non buone contro di loro. Sono contento per i punti, ma soprattutto per la qualità. Abbiamo fatto molto bene a muro e in contrattacco, mettendoli in difficoltà con le battute flot.

Calzedonia Verona - Itas Trentino 3-2

Calzedonia Verona: Pinelli ne, Giuliani (L), Kaziyski 24, Alletti 6, De Pandis (L), Marretta 0, Birarelli 7, Boyer 20, Spirito 5, Manavinezhad 15, Sharifi 3, Solé 3, Magalini ne. All. Grbic.

Itas Trentino: Russell 11, Van Garderen 2, Nelli 6, Cavuto 0, Daldello ne, Vettori 10, De Angelis (L), Giannelli 2, Grebennikov (L), Candellaro 14, Codarin 7, Lisinac 5, Kovacevic 20. All. Lorenzetti.