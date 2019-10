Calzedonia Verona in grande stile, vittoria per 3-0 all'esordio con Sora

Esordio vittorioso della Calzedonia Verona in SuperLega. Contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, i veronesi vincono 3-0 ed esaltano i tifosi che all'Agsm Forum hanno fatto sentire subito il loro sostegno.

Se il palleggiatore Spirito, fermato da un fastidio muscolare, Stoytchev parte con Franciskovic in cabina di regia, Boyer opposto, Birarelli e Solé centrali ed Asparuhov e Marretta come schiacciatori. Poche incertezze nel primo set, con Calzedonia sempre avanti e Sora incapace di rimontare. Il parziale si chiude 25-19 con un errore in battuta Grozdanov.

Più equilibrio nel secondo set, almeno fino all'11-11. Poi Boyer guida la carica e viene seguito da Solé e Birarelli fino al 20-16. Gli errori in battuta da una parte e dall'altra tolgono tensione al finale del parziale, che termina 25-20 con un muro di Franciskovic.

L'inizio del terzo set vive sullo scontro a distanza tra Boyer e Ferreira. Serve un timeout di Stoytchev per scuotere i gialloblu e per indirizzare il parziale in modo definitivo. Il break vincente dei veronesi s'interrompe sul 23-15, ma Sora non abbozza neanche una rimonta e alla fine perde 25-17.

Radostin Stoytchev ha commentato: «Ci voleva una vittoria così per partire bene, serviva il giusto approccio in campo. Serviva entrare col piede giusto dai primi punti, è questo che ho chiesto alla squadra. Sono contento della ricezione, 15% di errori in battuta e 10 muri sono cifre importanti, che ci hanno permesso di difendere e di contrattaccare. Dobbiamo ancora lavorare tanto nella fase di attacco, soprattutto del cambio palla. Speriamo di recuperare presto Spirito, la settimana prossima ci aspetta un avversario completamente diverso. Cercheremo di convincere il nostro pubblico che meritiamo il loro tifo».

È stato bellissimo giocare finalmente all'Agsm Forum, sono stato molto felice - ha aggiunto Jennings Franciskovic - Come squadra siamo contenti del risultato e non vediamo l'ora di affrontare la prossima sfida. Il primo match è sempre un po' nervoso, non facile da affrontare, ma ci siamo preparati bene, e ogni vittoria vale uguale, siamo soddisfatti.

CALZEDONIA VERONA - GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-0

CALZEDONIA VERONA: Kluth ne, Marretta 6, Birarelli 8, Asparuhov 7, Boyer 21, Franciskovic 4, Solé 10, Cester ne, Spirito ne, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L), Chavers ne. All. Stoytchev.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Alfieri 0, Sorgente (L), Caneschi 7, Fey 1, De Barros Ferreira 6, Van Tilburg ne, Grozdanov 10, Scopelliti 1, Mauti (L), Battaglia ne, Miskevich 13, Di Martino 2, Farina ne, Radke 3. All. Colucci.

ARBITRI: Braico, Piperata.