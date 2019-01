Ritorna il campionato e la Calzedonia supera l'Emma Villas Siena 3-1

Una vittoria che consolida il sesto posto in classifica e che permette alla Calzedonia Verona di insidiare il quinto posto di Milano. La BluVolley ha conquistato altri tre punti ieri, 27 gennaio, superando per 3-1 la Emma Villas Siena all'Agsm Forum.

Primo set giocato punto a punto fino al 13-13, poi gli attacchi di Boyer e il muro gialloblu permettono alla Calzedonia di prendere un leggero vantaggio, consolidato da Kaziyski sul 23-20. Siena annulla un set point ai veronesi ma Ishikawa sbaglia l'ultima battuta del parziale che termina 25-22.

Nel secondo set, la Calzedonia imprime subito un gran ritmo con Solé, Manavi e Kaziyski. Sul 10-5, i locali mantengono il vantaggio fino al punto di capitan Birarelli che chiude i conti sul 25-20.

La riscossa degli ospiti arriva in un terzo set condotto dalla Calzedonia fino al 20-19. L'Emma Villas ci mette l'orgoglio per sorpassare gli avversari e sul 22-23, Kaziyski è costretto a forzare il servizio. Il suo errore concede agli avversari il set ball colto da Hernandez per il 22-25.

Nel quarto set, Verona non si vuole può concedere cali e gioca al meglio. L'ex Savani tiene in partita i suoi all'inizio, poi si aggiungono Ishikawa e Marouf che con i loro attacchi mantengono il parziale in equilibrio. Sul 19-17, la Calzedonia pensa di aver avuto la meglio sugli avversari ma non ha fatto i conti con Hernandez che realizza il sorpasso senese. Sul 22-22, una pipe di Manavi rompe la parità e l'ultimo pallone dell'incontro è ancora per il capitano Birarelli che segna il 25-22.

Non era una partita semplice, c'era da aspettarsi una difficoltà in più dal punto di vista emotivo, la sconfitta a Trento aveva tolto un po' di sicurezze, e l'unica strada per uscirne è pensare alla tecnica e a cosa fare in ogni situazione che si presenta - ha commentato l'allenatore gialloblu Nikola Grbic - Ciò che mi è piaciuto è il risultato, perché abbiamo portato a casa tre punti, e l'aver vinto al quarto set dopo aver perso il terzo quasi a sorpresa. Reazione ottima dei ragazzi, abbiamo girato il set, ripartiamo da qua.

Calzedonia Verona - Emma Villas Siena 3-1

Calzedonia Verona: Pinelli ne, Giuliani (L), Kaziyski 13, Alletti 0, De Pandis (L), Marretta 0, Birarelli 13, Boyer 12, Spirito 3, Manavinezhad 12, Sharifi ne, Solé 15, Magalini ne.. All. Grbic.

Emma Villas Siena: Giraudo 0, Cortesia 3, Spadavecchia 2, Marouflakrani 1, Giovni (L), Gladyr 6, Vedovotto ne, Mattei ne, Caldelli ne, Van De Voorde 3, Ishikawa 19, Maruotti 0, Hernandez 16, Savani 16. All. Cichello.