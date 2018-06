Calzedonia Verona sceglie l'esperienza di De Pandis per il ruolo di libero

Si appresta a giocare la sua decima stagione nel campionato di A1 di volley maschile il libero Daniele De Pandis, e si appresta a giocarla con la maglia della Calzedonia Verona. La società gialloblu ha infatti ufficializzato di aver trovato un accordo con il giocatore classe '84.

Guardandola da fuori Verona mi è sempre piaciuta come realtà - ha dichiarato De Pandis - Il palazzetto e soprattutto i tifosi che ho avuto modo di conoscere mi hanno fatto una bellissima impressione, così come pure la società. Quindi ho deciso di fermarmi al nord, per un altro anno impegnativo, importante, ma sicuramente bello. Se dovessimo rimanere così, penso che potremo essere una squadra abbastanza fastidiosa. Un gruppo giovane e talentuoso, con me e Birarelli, che siamo i più vecchietti, ma con tanta esperienza.