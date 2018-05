Calzedonia, confermato il giovane Aleks Grozdanov. "Possiamo fare meglio"

La Calzedonia Verona, a quasi due settimane dalla conclusione anticipata della stagione, comincia a muovere i primi passi per la prossima, confermando quella che è stata una scommessa vinta. Per il ventenne bulgaro Aleks Grozdanov questa è stata un'annata di grandi miglioramenti, tanto da guadagnarsi una maglia da titolare nelle ultime gare disputate dai gialloblu. "È stato un anno molto positivo - ha detto Grozdanov - Ho imparato un sacco di cose, tecniche e tattiche, sono molto cresciuto come giocatore e a livello personale. Per quanto riguarda la squadra abbiamo giocato bene come gruppo, ma possiamo sicuramente fare meglio".

Svestita la maglia della Calzedonia, Grozdanov indosserà quella della sua nazionale, ma dopo l'estate tornerà a Verona per un nuova stagione in gialloblu.

Con la nazionale ci prepareremo all'appuntamento più importante, i Mondiali, che almeno in prima battuta giocheremo in casa davanti al pubblico bulgaro. Quando avrò del tempo libero lo passerò sicuramente con la mia famiglia e i miei amici. Spero che la prossima sia un'altra bella stagione per me a Verona, da vivere insieme a compagni simpatici e a un bel gruppo, come lo era quest'anno. Per quanto riguarda gli obiettivi, spero che l'annata si chiuda meglio di questa e soprattutto di concludere la regular season in una posizione più alta. A Verona mi sono trovato davvero bene, la città è molto bella e mi piace. I veronesi sono molto gentili e tutti mi hanno accolto con calore, non ho avuto troppe difficoltà ad ambientarmi a inizio anno. I tifosi, poi, sono speciali, perché ci hanno seguito ovunque, anche in giro per l'Europa, e non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto.