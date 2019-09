Calzedonia, Enrico Cester: «Voglio aiutare Verona a stare al vertice»

Dopo dieci stagioni nel massimo campionato italiano di volley, tra Treviso e Civitanova, il centrale Enrico Cester ha scelto di vestire la maglia della Calzedonia Verona e ieri, 18 settembre, è stato presentato ufficialmente nella sede dello sponsor Avelia.

Non vedo l'ora di intraprendere questa nuova esperienza a Verona - ha detto Cester - Sono qui per dare una mano a una squadra che ha un'età media giovane. Io sono fra i più esperti, voglio essere utile in particolare a chi è al primo anno in Superlega, visto che ho dieci anni di esperienza. E, naturalmente, voglio aiutare Verona a stare al vertice, perché questa è una società che deve stare in alto. Il nostro compito sarà di far divertire il nostro pubblico, portando più tifosi possibile all'Agsm Forum. Con Verona c'erano stati dei primi contatti anni fa, ci stavo pensando perché mi è sempre piaciuta come realtà, e quando è arrivata l'occasione non ci ho pensato un attimo. La squadra ha elementi di spicco e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Bisognerà lottare e sudare, e mandare giù anche qualche rospo, durante la stagione, ma l'impegno ci sarà sempre.