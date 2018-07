Calzedonia, ecco il calendario. Prima trasferta a Monza poi due big match

Si comincia il 14 ottobre e si finisce il 24 marzo, playoff esclusi. Si parte da Monza e si finisce a Verona. Ieri, 19 luglio, è stato presentato il calendario della SuperLega Credem 2018/2019, il massimo campionato italiano di volley maschile a cui partecipa la Calzedonia BluVolley Verona. La squadra è stata completata ed ora conosce anche la successione con cui affronterà i suoi avversari.

Prima partita in trasferta, sul campo della Vero Volley Monza, poi due match in casa contro le finaliste degli scorsi playoff, prima i campioni d'italia della Sir Safety Conad Perugia e poi la Cucine Lube Civitanova. Seguiranno due partite in quattro giorni, l'1 novembre la trasferta di Castellana Grotte e il 4 novembre la sfida casalinga contro Sora. Il derby veneto contro Padova sarà alla decima giornata; Verona giocherà in casa il 2 dicembre e in trasferta il 3 marzo. Poche le vacanze natalizie, il girone di andata si concluderà il 23 dicembre e quello di ritorno riprenderà il 26 dicembre, poi si giocherà il 30 dicembre e il 6 gennaio 2019.

La partenza è complicata, perché giocare a Monza in trasferta e poi due big in casa non è la cosa migliore ma i conti li faremo alla fine - ha commentato il direttore tecnico della BluVolley Angiolino Frigoni - Sulla carta è complicata, ma la cosa importante è che tutta la regular season sarà giocata senza partite infrasettimanali, quindi ci sarà un campionato con un andamento regolare, un bel vantaggio anche per il pubblico. Penso che il prossimo davvero sarà il miglior campionato degli ultimi anni: sono rimasti giocatori importanti, sono arrivati nuovi giocatori, le squadre si sono rafforzate con nuovi investimenti e per timore delle retrocessioni. Credo che saranno molto importanti le partite in casa, per il risultato finale e per il piazzamento playoff. Per noi è sempre stato importante il pubblico, il vero settimo uomo in campo. Sarà molto difficile vincere fuori casa con tutti, e spero che per tutti sarà difficile vincere in casa nostra. Abbiamo bisogno del nostro grande pubblico.