Calzedonia Verona, arriva Sander. Ma è Brenden, fratello minore di Taylor

Sono estremamente entusiasta di continuare il nome Sander a Verona tornando in una grande città. Sono così entusiasta di venire in Italia per incontrare tutti e non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione. Grazie per avermi accolto nella vostra casa.

Questo il primo messaggio inviato ai tifosi della Calzedonia BluVolley Verona da Brenden Sander, fratello minore di Taylor Sander e nuovo schiacciatore gialloblu. Il club scaligero ha comunicato ufficialmente di aver trovato un accordo con l'atleta classe '95. Contratto di un anno con opzione di rinnovo.

Comincia ad essere una dinastia quella dei Sander a Verona. Taylor indossò la maglia gialloblu dal 2014 al 2016, maglia che adesso passa al fratellino che ha detto: "Ho sentito le cose più incredibili sulla città e sulla squadra. Ho avuto modo di conoscere la grande città e le grandi persone di Verona. Dalla prossima stagione, mi aspetto di migliorare complessivamente come persona e come giocatore di pallavolo. Credo che Verona sarà un posto fantastico per me per espandere le mie capacità in campo grazie agli allenatori e agli altri giocatori. Voglio portare quante più vittorie possibili a questa grande squadra".

Parlando di sé Brenden Sander si è definito come un "ragionatore" e ha aggiunto che non vedere l'ora di giocare insieme al suo connazionale Jaeschke, il quale ha recentemente rinnovato con la Calzedonia. "Jaeschke è un grande giocatore e penso di poter imparare molto da lui sia in campo che fuori dal campo in città - ha concluso Sander - Valuto la Superlega italiana come una delle leghe professionistiche più avanzate. Giocherò contro alcuni dei giocatori più d'elite del mondo e potrò inserirmi nel mondo della pallavolo professionistica".