Calzedonia Verona, il primo nuovo arrivo è il libero Federico Bonami

Il primo nuovo arrivo nella Calzedonia Verona di Radostin Stoytchev è un libero. La BluVolley ha annunciato ieri, 28 maggio, di aver formalizzato l'accordo con Federico Bonami, atleta fiorentino nato a Bagno a Ripoli il 29 settembre del 1993.

Bonami è reduce dalla sua prima stagione in SuperLega, giocata con la maglia della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Per ricezioni perfette, è stato il quarto libero più bravo del campionato, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale per la Volleyball Nations League, gruppo di cui fa parte anche il palleggiatore gialloblu Luca Spirito.