La Calzedonia si presenta: «Gli altri sono forti, ma noi siamo ambiziosi»

Tanti sorrisi, tanta gioia di ritrovarsi, tanta voglia di ripartire. Insieme. BluVolley e tifosi si sono ritrovati al BluVolley Sporting Club per una serata che ha visto protagonista la squadra, presente già con la rosa quasi al completo.

Volti nuovi da conoscere, vecchie conoscenze da riabbracciare, e una passione che si riaccende, a circa due mesi dall'esordio in campionato.

Sono molto contento di questa serata, perchè abbiamo bisogno dei tifosi, che ci aiutino sempre, in casa e fuori - ha detto l'allenatore Radostin Stoytchev -. Le altre squadre sono forti, ma noi abbiamo ambizioni, rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno, con umiltà e piedi per terra cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi. Sarà dura, ma vi prometto da parte nostra il massimo impegno sempre. La rosa non è ancora al completo, con l'assenza dei nazionali, ma siamo abbastanza per lavorare bene fin da ora. Abbiamo avuto già una prima riunione per chiarire obiettivi e principi di lavoro, cercheremo di entrare velocemente in ritmo. Tutti i giocatori, sia quelli nuovi che quelli rimasti, sono una scelta della società, e sono soddisfatto delle scelte fatte. Ripartiamo quasi da zero con grandi ambizioni, vogliamo dare ai tifosi la gioia di stare con noi in campo, renderli orgogliosi delle nostre prestazioni. I ragazzi sanno cosa ci aspetta e hanno iniziato a lavorare con il piede giusto, con l'appoggio da parte di tutto lo staff. Abbiamo nove settimane per affinare il nostro sistema di gioco e contrastare gli avversari.