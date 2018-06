Calzedonia, Jaeschke infortunato in nazionale. Rotto il legamento crociato

Rottura del legamento crociato anteriore sinistro. È questo l'infortunio subito dal giocatore statunitense della Calzedonia Verona Thomas Jaeschke durante la partita tra gli Usa e la Serbia, giocata a Chicago venerdì sera, 15 giugno, e valida per la Volleyball Nations League. "Gli esami strumentali eseguiti a Chicago hanno evidenziato la lesione ma non hanno ancora stabilito i tempi di recupero, che si delineeranno solo dopo l’intervento chirurgico a cui lo schiacciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni", ha comunicato la società gialloblu, la quale aveva rinnovato la fiducia a Jaeschke, dopo l'ottima prima stagione a Verona appena trascorsa.

Brutta notizia, dunque, per la Calzedonia che ora dovrà attendere l'esito dell'operazione al ginocchio dell'attaccante americano per decidere come muoversi sul mercato, proprio adesso che il roster della squadra sembrava ormai del tutto definito, con l'arrivo anche del centrale Aimone Alletti. Alletti l'hanno scorso era in forza a Piacenza e ha trovato un accordo che lo lega alla BluVolley Verona fino al 2020.