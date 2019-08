Calzedonia, Franciskovic: «Mi aspetto grandi cose dentro e fuori dal campo»

Mancano dieci giorni esatti al 20 agosto, giorno in cui i tifosi della Calzedonia Verona potranno incontrare lo staff tecnico e parte della squadra che da ottobre affronterà il campionato di SuperLega. L'appuntamento sarà alle 20 al BluVolley Sporting Club e sarà il primo vero contatto con la tifoseria del nuovo coach Stoychev e di quasi tutti i nuovi arrivati a Verona. Saranno presenti, infatti: Asparuhov, Birarelli, Bonami, Cester, Franciskovic, Kluth, Marretta, Spirito, Zanotti.

C'è dunque tanta attesa tra i tifosi, ma anche tra i giocatori che vestiranno per la prima volta la maglia della Calzedonia e avranno bisogno del sostegno dei veronesi per ambientarsi nel modo migliore. «Il loro sostegno è tutto - ha detto il palleggiatore statunitense Jennings Franciskovic - Ho già confidato a tutti a casa quanto ho apprezzato Verona come città, quindi non vedo l'ora di incontrare tutti i sostenitori il 20 agosto. Tutto ciò che facciamo in campo è per loro, quindi avere la possibilità di conoscerli è molto emozionante. Il loro supporto è fondamentale e credo che se saremo uniti potremo raggiungere grandi risultati».

«Non vedo l'ora di conoscere i tifosi di Verona - ha aggiunto Asparuhov - Sono certo che questa stagione ci riserverà delle grandi emozioni».

Guardando il roster, penso che siamo un bel gruppo equilibrato e con delle belle potenzialità - ha dichiarato ancora Franciskovic - Nel complesso, mi aspetto grandi cose dentro e fuori dal campo.

Per il palleggiatore americano si tratta di un ritorno in Italia, dopo l'esperienza a Modena. Mentre per Asparuhov è la prima volta in Italia e il ragazzo che ha da poco compiuto 19 anni ha commentato: «Credo che quest'anno sarà per me molto duro, ma allo stesso tempo molto stimolante. Sono certo che avrò l'opportunità di imparare molto dai miei compagni, dallo staff e anche dagli avversari. Sarà una stagione importante».