Calzedonia Verona mette al centro i tifosi con la campagna abbonamenti

"Blu for you". In questo modo la Calzedonia BluVolley Verona ha lanciato la sua campagna abbonamenti, per mettere i tifosi al centro.

Durante la presentazione la società di volley veronese è partita dai dati della passata stagione, in cui sono stati sottoscritti 1.908 abbonamenti e in cui la media di pubblico al palazzetto è stata tra le più alte del campionato. Numeri dunque difficili da migliorare, ma che la BluVolley vuole aumentare offrendo una serie di vantaggi ai suoi abbonati, oltre al posto fisso all'Agsm Forum durante le partite della prossima stagione.

La nuova campagna abbonamenti comincerà martedì prossimo, 12 giugno. Le tessere potranno essere sottoscritte nella sede della società in piazza Cittadella (orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18), al BluVolley Sporting Club di via Prima Traversa Spianà 28 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19), oppure su TicketOne.

Per i vecchi abbonati sono stati pensati alcuni benefit. Il prezzo rispetto all'anno scorso resterà invariato e fino al 6 luglio sarà possibile anche cambiare il settore del proprio posto al palazzetto. In ogni caso, il diritto di prelazione scade il 6 luglio e dal 9 luglio i posti non riconfermati saranno messi a disposizione dei nuovi abbonati.

Tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, avranno anche diritto ad una tessera BluVolley Sporting Club valida fino al 30 giugno 2019, una t-shirt Erreà "Blu Wave" e ad uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto dei playoff.

La novità che riguarda i settori dell'Agsm Forum è l'abbonamento Sky View che sostituisce le Poltronissime. Si tratta di 12 palchetti posizionati a bordocampo, ciascuno con 8 posti a sedere, praticamente ad un passo dai giocatori. Inoltre, nell'abbonamento Sky View è compreso l'accesso alla sala hospitality Executive.

Leggermente più alti i prezzi degli abbonamenti rispetto all'anno scorso, ma chi rinnova il suo abbonamento lo farà con i prezzi della passata stagione. Un abbonamento intero può costare dai 115 euro del settore non numerato ai 1.000 euro della tribuna vip, con sconti per gli over 65, gli under 18 e gli under 15. C'è inoltre la possibilità di sottoscrivere un "pacchetto famiglia", che comprende due biglietti interi e almeno un under 15, con prezzi agevolati. Saranno infine valide le stesse agevolazioni per i disabili dell'anno scorso, con abbonamento omaggio per la persona con disabilità nel settore non numerato se non ha difficoltà motorie, nel settore numerato sud se ha difficoltà motorie. L'omaggio viene dato indipendentemente dalla percentuale di disabilità. E abbonamento omaggio all'accompagnatore della persona disabile solo se la necessità dell'accompagnatore è prevista da certificazione.

Infine, anche quest'anno sarà attiva con le stesse modalità della passata stagione la Globo Kids Room, un servizio di custodia e di animazione ludico-creativa rivolto ai giovani spettatori nel corso delle partite. L'accesso alla stanza è gratuito e il servizio è attivo 45 minuti prima dell'incontro fino a 30 minuti dopo la fine della partita. La Kids Room è aperta ai bambini dai 4 ai 10 anni e nello spazio sono presenti educatori formati.