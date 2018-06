Calzedonia, preso Riccardo Pinelli. "Onore essere in uno dei migliori club"

La Calzedonia Verona ha messo sotto contratto il palleggiatore classe '91 Riccardo Pinelli. È la stessa società gialloblu ad aver diffuso oggi, 20 giugno, la notizia della firma del giocatore, il quale entra nella famiglia della BluVolley almeno per la prossima stagione.

È un onore - ha detto Pinelli - Dopo qualche anno dall'ultima esperienza in A1, avevo tanta voglia di giocare e mettermi alla prova. Nelle ultime stagioni in A2 mi sono tolto molte soddisfazioni personali e sono cresciuto tanto, non solo tecnicamente ma anche nella gestione di alcune situazioni importanti come, ad esempio, guidare una squadra e perseguire tutti insieme gli obiettivi del club. Ora sentivo che era giunto il momento di cambiare e cogliere l'occasione di tornare in SuperLega, accolto da un club tra i migliori d'Italia e con un grande allenatore che ha dalla sua anche una storia di massimo rilievo proprio nel mio ruolo. Inoltre il club è in grado di metterti a disposizione tutto per fare il meglio. Diciamo che avevo bisogno di nuovi stimoli e di mettermi in gioco in una situazione differente, in un campionato, quello del prossimo anno, che sarà di un livello altissimo. Mi piace moto lavorare duro e mettermi in gioco per raggiungere obiettivi ambiziosi. Ci sarà da divertirsi, il prossimo campionato sarà il migliore al mondo, ogni gara sarà uno spettacolo, sono sicuro che la nostra squadra avrà le caratteristiche per battagliere e mettere in difficoltà chi ha, sulla carta, un roster pauroso. Il nostro però non è da meno e con l'aiuto del pubblico daremo molto, molto fastidio.