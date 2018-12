Calzedonia Verona batte un colpo nella notte: ingaggiato Matey Kaziyski

Calzedonia ha il suo nuovo "martello". La BluVolley Verona infatti ha ufficializzato l'ingaggio di Matey Kaziyski.

La trattativa è stata definita nella notte con lo schiacciatore classe 1984, svincolato dal Stocznia Szczecin, che resterà in gialloblù fino al termine della stagione sportiva 2018/19. Il giocatore sarà a disposizione per Verona-Latina, in programma domenica 16 dicembre alle ore 17.

«Questo è un bellissimo regalo per tutti - ha detto il presidente Stefano Magrini -. Per i nostri tifosi, per i nostri partner e per noi come società, coinvolgendo proprietà, staff e settore giovanile. Un colpo che io, personalmente, sogno e ho sognato da quando sono diventato presidente, tre anni e mezzo fa. Quando si è presentata l'opportunità, domenica scorsa, non ho esitato, e davanti a me ho trovato una persona speciale, umile, dedita, che da subito ha voluto venire a Verona sposando il progetto, e per questo lo ringrazio. Ci auguriamo di fare tanta strada insieme, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Sono davvero orgoglioso di essere il Presidente di questa società, abbiamo portato il grande volley a Verona dimostrando con i fatti di essere sempre a ridosso delle prime, di aver portato grandi campioni in questa città con la vittoria, inoltre, della Challange Cup. Una volta di più, sono orgoglioso di rappresentare questa società".