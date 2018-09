Top 12 di rugby, Verona Rugby sconfitto 37-3 all'esordio dal Calvisano

Si è aperta con una sconfitta per 37 a 3 sul terreno dei vicecampioni d'Italia del Calvisano l'avventura in Top 12 del Verona Rugby. Un punteggio che evidenzia la superiorità dei bresciani, autori di cinque mete senza subirne nessuna, ma che penalizza eccessivamente un Verona che ha disputato un buon primo tempo. La differenza l'hanno fatta la superiorità del Rugby Calvisano nelle fasi statiche e l'indisciplina veronese, con ben diciotto punizioni concesse contro sette.

Nel primo tempo Calvisano ha avuto più campo e possesso, trovando due calci piazzati con Pescetto e una meta con Koffi alla mezz'ora. Verona ha compensato con una gran difesa, un buon funzionamento della mediana anche nei calci tattici, con il piazzato di McKinney e con due limpide occasioni spentesi ad un nulla dalla linea di meta.

Nella ripresa la pressione e la qualità complessiva della rosa bresciana si sono fatte sentire di più. Verona non ha mai mollato, cercando spasmodicamente una meta che purtroppo non è stata trovata.

Per circa tutto i primo tempo è andata bene - ha commentato l'allenatore dei veronesi Zanichelli - Poi abbiamo concesso troppo. Nel corso della prossima settimana dovremo lavorare molto sugli aspetti in cui siamo stati più carenti. Con San Donà andremo a giocare sereni, consapevoli delle nostre capacità. Non sarà di certo questa partita a demoralizzarci.