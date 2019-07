Tezenis Verona, il calendario è fatto. Si comincia ospitando Caserta

Si parte il 6 ottobre all'Agsm Forum contro Caserta e si chiude l'1 marzo sul campo di Mantova. Il calendario del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West della Tezenis Verona è stato reso noto. I gialloblu affronteranno le 26 gare di stagione regolare dopo una preparazione che comincerà il 19 agosto e dopo il match contro Caserta avrà subito una trasferta difficile contro Udine e due gare casalinghe contro Ravenna e Roseto. Orzinuovi sarà l'avversario del primo turno infrasettimanale del campionato, giovedì 31 ottobre, a cui seguirà un'altra trasferta a San Severo.

Oggi, così distanti dalla prima palla a due e con squadre ancora incomplete, è difficile analizzare il calendario - ha commentato l'allenatore della Tezenis Verona Luca Dalmonte - Lo è ancora di più attraversando l'abitudine che mi appartiene nell'analisi di partite che prevede il doveroso ciclo di affrontare tutti all'interno della stagione regolare. L’esperienza ci insegna che le vere variabili durante la cadenza settimanale delle partite risiede nelle nostre condizioni e nel momento che sta vivendo la squadra avversaria. Variabili, queste ultime, che sono ad oggi difficilmente pronosticabili e prevedibili.

Il general manager gialloblu Alessandro Giuliani, invece, si è rammaricato per le tre concomitanze di calendario con partite della Calzedonia Verona, squadra con cui la Tezenis condivide l'Agsm Forum. «Avevamo fatto presente le date del 20 ottobre, dell'1 dicembre e del 9 febbraio per evitare sovrapposizioni di partite ufficiali - ha detto Giuliani - Ora dobbiamo sederci al tavolo con gli amici di BluVolley per cercare la possibilità di dividerci le gare al sabato. Giocare in anticipo non sarebbe sicuramente positivo».

Allegati