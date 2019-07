Da Sora a Milano, il calendario della SuperLega per la Calzedonia Verona

Comincerà domenica 20 ottobre, all'Agsm Forum, il campionato della Calzedonia Verona. Il match d'esordio in SuperLega sarà contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. La regular season terminerà domenica 29 marzo, e dal primo di aprile prenderanno subito il via i playoff fino a maggio.

I quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno il 22 e 23 gennaio e dopo un mese le vincenti si incontreranno nella Final Four.

Dopo il primo match con Sora, la BluVolley affronterà subito le big come Perugia, Piacenza, Trento e Civitanova. Il derby veneto con Padova sarà alla sesta giornata, seguito dalle gare contro Vibo Valentia, Monza, Ravenna e Latina. Nel giorno dell'Immacolata, la sfida sarà contro Modena, mentre la dodicesima giornata sarà di riposo per i gialloblu. Ultimo avversario nel calendario della Calzedonia Verona sarà Milano.

PROMOZIONE ABBONAMENTI CALZEDONIA-HELLAS

E gli sportivi veronesi potranno godere anche di una promozione, pensata da Hellas Verona e BluVolley. Gli abbonati della Calzedonia possono acquistare l'abbonamento per l'Hellas Verona nel settore Curva Est Inferiore al prezzo di 100 euro in prelazione o 120 euro in vendita libera. La tariffa è valida anche per gli Over 16 e la sottoscrizione può avvenire esclusivamente allo stadio Bentegodi, presentando la tessera di fidelizzazione «Non vi lasceremo mai» di Hellas Verona e la tessera di abbonamento BluVolley.

Gli abbonati Hellas Verona possono, invece, acquistare l'abbonamento alla Calzedonia per tutti i settori (ad eccezione della Tribuna Vip e Vip Box) scontato del 20%. La tariffa è valida anche per gli Over 18. La sottoscrizione può avvenire esclusivamente al BluVolley Sporting Club, in via I Traversa Spianà 28, negli orari di apertura, presentando l'abbonamento Hellas Verona 2019/2020.