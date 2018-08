Hellas, il calendario di Serie B. Si parte con il derby in casa col Padova

Ci ha pensato il sorteggio del calendario di Serie B, griffata Bkt, ad aiutare i giocatori dell'Hellas Verona a voltare pagina dopo la sconfitta contro il Catania con cui i gialloblu sono stati eliminati dalla Coppa Italia. La testa dei veronesi si è potuta rivolgere verso il prossimo campionato che comincerà il 25 agosto con un derby veneto, Hellas Verona - Padova.

Nonostante il caos estivo, la Serie B dunque partirà con 19 squadre e quindi ogni turno avrà nove partite e un club che riposerà. I turni di riposo dell'Hellas saranno l'1 dicembre e il 13 aprile. Come per la Serie A, il girone di andata si giocherà nel 2018 e quello di ritorno nel 2019. Niente riposo dunque durante le feste di Natale, la sosta invernale sarà concentrata all'inizio di gennaio. Cinque i turni infrasettimanali, mentre la novità di quest'anno è che anche la Serie B si fermerà per le partite delle nazionali.

Tre i derby veneti per il Verona, l'esordio con il Padova, il big match con il Venezia e la sfida con il Cittadella.

Saranno tutte partite dure, sappiamo che la Serie B è una categoria tosta, dove tutte le squadre sono difficili da affrontare - ha detto il presidente gialloblu Maurizio Setti a hellasverona.it - L'esordio con il Padova ci mette subito davanti ad un derby, nella prima giornata di un campionato lungo in cui noi dovremo iniziare al meglio. Sarà importante essere pronti, la partita di Catania deve farci capire che nel calcio non c’è nulla di scontato ma alla base ci devono essere grande volontà e spirito di sacrificio, per far sì che le nostre qualità emergano.

