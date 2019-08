La prima a Perugia, l'ultima con il Pescara: il calendario del Chievo Verona

Esordio in trasferta, quattro turni infrasettimanali e gran finale al Bentegodi contro il Pescara. È stato presentato il calendario del prossimo campionato di Serie B, torneo che comincerà tra poco più di due settimane con la partita inaugurale del 23 agosto.

Il primo avversario del Chievo Verona sarà il Perugia, gara che si giocherà nel capoluogo umbro. La prima al Bentegodi invece sarà la settimana successiva con l'incontro tra Chievo ed Empoli. La fine del girone di andata coinciderà con la fine del 2019, con i gialloblu in campo il 21, 26 e 29 dicembre contro Cittadella, Benevento e Pescara. Infine, la Serie B rispetterà la Pasqua ma non il Lunedì dell'Angelo, con la 13esima giornata del girone di ritorno calendarizzata per il 13 aprile 2020.

