Riparte la Serie A: il calendario dell'Hellas Verona e dove vedere le partite in TV

Arrivato l'OK dal Governo, è scattato il countdown per la ripresa del campionato di calcio dopo lo stop forzato dovuto allo scoppio della pandemia di Covid-19. La Serie A dunque ripartirà a porte chiuse, anche se i vertici FIGC lavorano per portare allo stadio almeno una parte di tifosi, con l'Hellas Verona che scenderà subito in campo il 20 giugno (calcio d'inizio fissato alle 21.45), per il recupero del match contro il Cagliari, valido per la 25a giornata.

Successivamente i ragazzi di Juric saranno chiamati al secondo match casalingo consecutivo in tre giorni, poiché il 23 giugno affronteranno il Napoli alle 19.30 nella 27a giornata.

Il nuovo calendario è stato redatto fino alla quart'ultima giornata compresa, dal momento che gli ultimi tre turni dovranno essere soggetti alla contemporaneità per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi e saranno dunque pianificati più avanti. Fino a quel momento i gialloblu giocheranno cinque volte alle 21.45, quattro volte alle 19.30 e solo una volta alle 17.15.

Questo dunque il calendario dell'Hellas Verona e le piattaforme TV che trasmetteranno la partita.

25ª GIORNATA. Hellas Verona - Cagliari, sabato 20 giugno alle ore 21.45 in diretta DAZN;

27ª GIORNATA. Hellas Verona - Napoli, martedì 23 giugno alle ore 19.30 in diretta DAZN;

28ª GIORNATA. Sassuolo - Hellas Verona, domenica 28 giugno alle ore 19.30 in diretta DAZN;

29ª GIORNATA. Hellas Verona - Parma, mercoledì 1 luglio alle ore 21.45 in diretta SKY;

30ª GIORNATA. Brescia - Hellas Verona, domenica 5 luglio alle ore 19.30 in diretta SKY;

31ª GIORNATA. Hellas Verona - Inter, giovedì 9 luglio alle ore 21.45 in diretta SKY;

32ª GIORNATA. Fiorentina - Hellas Verona, domenica 12 luglio alle ore 19.30, in diretta DAZN;

33ª GIORNATA. Roma - Hellas Verona, mercoledì 15 luglio alle ore 21.45, in diretta SKY;

34ª GIORNATA. Hellas Verona - Atalanta, sabato 18 luglio alle ore 17.15 in diretta SKY;

35ª GIORNATA. Torino - Hellas Verona, mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 in diretta SKY;

36ª GIORNATA. Hellas Verona - Lazio ancora da definire;

37ª GIORNATA. Hellas Verona - SPAL ancora da definire;

38ª GIORNATA. Genoa - Hellas Verona ancora da definire.