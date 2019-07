Hellas, pareggio col Trabzonspor. E in Serie A si riparte dal Bologna

Oggi, 30 luglio, ultimo allenamento per l'Hellas prima del ritorno a Verona. Si conclude dunque il ritiro di Feldkirchen, dove i gialloblu hanno potuto disputare due amichevoli di alto livello, contro i tedeschi dell'Hoffenheim e contro i turchi del Trabzonspor. La prima è terminata 0-0, mentre contro il Trabzonspor è finita 1-1. Hellas Verona in vantaggio con un calcio di punizione dal limite calciato da Miguel Veloso, mentre il pareggio dei turchi porta la firma di Baykus.

Ma ieri, oltre al giorno dell'amichevole col Trabzonspor è stato anche il giorno della presentazione del calendario della prossima Serie A. Il Verona comincerà il suo cammino il 25 agosto con il Bologna e lo concluderà il 24 maggio contro il Genoa. «Prima o poi vanno affrontate tutte, ma dobbiamo partire e farci trovare pronti alle prime due giornate prima della sosta - ha commentato Juric - Non saranno gare facili, specie con il Bologna che ha uomini di valore. Più avanti con lo sguardo sul calendario non vado, restiamo concentrati sulle prime due per poi fare un primo bilancio».

Iniziamo contro una squadra che si è rinforzata tantissimo e che punta ai piani alti: servirà un Verona pronto fisicamente e a livello di organico per iniziare bene nel nostro stadio, che è il nostro uomo in più - ha commentato il presidente Maurizio Setti guardando il calendario della Serie A - Il livello per salvarsi si è alzato tantissimo quindi sarà un campionato molto difficile, ma la statistica ci dice che le cose girano anche per le medio-piccole quindi vedremo. Per la vittoria finale credo che la Juventus stia facendo una squadra ancora più forte e che, comunque, le altre non siano ancora pronte a darle battaglia, le dirette avversarie avranno momenti per fare molto bene ma alla lunga la Juve avrà ancora tanto margine di vantaggio.