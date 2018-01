Bruno Zuculini atterrato in Argentina conferma la cessione al River Plate

L'ufficialità non l'ha data né il club di partenza, né quello di arrivo. Prima ancora che l'Hellas Verona o il River Plate annunciassero il trasferimento dell'ormai ex gialloblu Bruno Zuculini in Argentina, è stato lo stesso giocatore a confermare il buon esito della trattativa ai media argentini una volta ritornato nel suo paese di origine.

Bruno Zuculini, dunque, terminerà la sua stagione con la maglia del River Plate, tornando quindi a giocare in Argentina dove ha mosso i primi passi con il Racing. Una trattativa lampo, come l'ha descritta lo stesso giocatore, rimasto per tre giorni in attesa di una risposta da parte del suo procuratore. Il River Plate ha acquisito metà del cartellino di Zuculini, l'altra metà resta in mano al Manchester City (20%) e all'Hellas Verona (30%).