Hellas, ufficializzato Dimarco. Amrabat in estate andrà alla Fiorentina

L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, 31 gennaio, Federico Dimarco è il nuovo esterno sinistro dell'Hellas Verona. Il giocatore è arrivato a titolo temporaneo dall'Inter sino al termine di questa stagione, con diritto di opzione per i gialloblu di acquisirlo definitivamente questa estata.

Classe '97, Dimarco ha giocato 10 volte con la Nazionale Under 21 e ha 29 presenze, un gol e un assist in Serie A, dove ha vestito le maglie di Inter, Parma ed Empoli. E all'estero, Dimarco ha giocato anche in Svizzera, con il Sion.

E nella notte tra ieri e oggi, sembra si sia chiuso un altro affare che riguarda l'Hellas Verona. Pareva che con la Fiorentina, il club gialloblu non riuscisse a trovare il giusto compromesso per la cessione di Amrabat, ma quel compromesso è stato trovato: Amrabat resta un giocatore dell'Hellas Verona fino a fine stagione, poi si trasferirà a Firenze dove guadagnerà un milione e mezzo di euro netto a stagione fino al 2025. Mentre all'Hellas andranno 20 milioni di euro.

Con la Roma, invece, l'Hellas tratta il difensore Cetin. Alla società capitolina piace il gialloblu Faraoni e i due club pare che stiano trattando uno scambio.

Molto vicino, infine, viene dato il ritorno di Sala a Verona. Il giocatore della Spal potrebbe rivestire i colori dell'Hellas. Il terzino destro potrebbe arrivare sostituire Adjapong, che con Juric ha trovato poco spazio e vorrebbe giocare di più.