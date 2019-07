Hellas Verona, Laribi all'Empoli. Oggi le visite mediche di Bocchetti

Ieri, 8 luglio, l'unico affare di calciomercato ufficializzato dall'Hellas Verona è stato la cessione di Karim Laribi all'Empoli, ma questa potrebbe essere una settimana di annunci anche in entrata, dopo il primo nuovo acquisto dell'era Juric, il difensore kossovaro Amir Rrahmani.

E potrebbero essere altri due i rinforzi per la difesa gialloblu. Salvatore Bocchetti, dopo quasi 100 presenze con la maglia dello Spartak Mosca, ha salutato la Russia e pare ormai prossimo a sottoscrivere un accordo che lo legherà all'Hellas. Le visite mediche sono stati programmate per questa mattina, come riportato dalla stessa società sul suo profilo Twitter.

L'altro difensore che potrebbe aver già preso la via di Verona è Koray Gunter, già allenato dal tecnico Juric a Genova.

Per il centrocampo, sembra sfumato l'affare per Marco D'Alessandro. Il giocatore dell'Atalanta, che l'anno scorso ha giocato a Udine, dovrebbe trasferirsi alla Spal. E così, l'attenzione del club gialloblu si è rivolta altrova e l'obiettivo ora pare essere quello di Valerio Verre. Ancora in piedi, infine, la trattativa per il ritorno di Samuel Gustafson. Alla fine del prestito, lo svedese è tornato al Torino che ora vorrebbe cederlo a titolo definitivo, e l'Hellas potrebbe aggiudicarselo, ma deve battere la concorrenza del Genoa.

