Calciomercato, l'Hellas ufficializza Matos ed è pronta ad accogliere Petkovic

Con la finestra invernale del calciomercato aperta e nella settimana di pausa del campionato di Serie A, le notizie più importanti che riguardano Hellas e Chievo Verona riguardano gli affari e le trattative sui vari giocatori. Tanto più se gli affari sono fatti o ci manca davvero poco.

Le più importanti trattative concluse delle due squadre veronesi sono tutte dell'Hellas. Il difensore Caceres ha salutato i compagni ed è tornato alla Lazio, ma ieri sera, 10 gennaio, è stato ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo dell'esterno d'attacco Ryder Santos Pinto Matos. Il giocatore dell'Udinese vestirà la maglia gialloblu fino alla fine di questa stagione. In questi giorni, Matos si trova in brasile e si aggregherà alla squadra a partire da sabato 13 giugno. Per il Chievo Verona, invece, non si può parlare di un vero e proprio acquisto ma il fatto di aver trattenuto Roberto Inglese fino a giugno può definirsi un successo. Il giocatore l'estate scorsa è passato al Napoli, rimanendo però in prestito al Chievo. È da mesi, però, che si parla di un possibile riscatto anticipato dell'attaccante che seriamente sarebbe potuto andare alla corte di Sarri prima della scadenza naturale del prestito. L'ufficialità per notizie come questa è impossibile da dare, ma la telenovela sembra davvero finita: Inglese resta a Verona. Comunque il canale tra il Chievo e il Napoli non è chiuso. Si parla infatti di un possibile arrivo in gialloblu di Emanuele Giaccherini, l'affare però è ancora lungi dal potersi dire concluso.

Le trattative minori ufficializzate dai due club riguardano giocatori giovani che al momento non rientrano nei piani delle due società. Ad esempio, l'Hellas ha comunicato di aver risolto il trasferimento temporaneo di Carlos Buxton dalla Paganese Calcio. L'attaccante si è messo a disposizione della Primavera gialloblu allenata da mister Antonio Porta. Il Chievo ha invece ceduto a titolo definitivo Emanuele Gatto all'Alessandria, mentre il difensore Michele Rigione, rientrato dal prestito col Cesena, è stato girato sempre in prestito alla Ternana.

Infine, gli affari non ancora conclusi ma che potrebbero essere ufficializzati a breve. L'attaccante del Bologna Bruno Petkovic è stato visto a Peschiera e il suo arrivo all'Hellas viene dato ormai per certo, mancherebbero solo alcune formalità burocratiche. E sempre sull'asse Bologna-Verona è quasi sicuro il ritorno in gialloblu del difensore Deian Boldor. Per entrambi si parla di un prestito.