Calciomercato Hellas: Henderson fa le valige, Napoli "prenota" Rrahmani

È in grande fermento il calciomercato dell'Hellas Verona, sempre molto attivo sia in fase di entrata che di uscita.

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Empoli FC - a titolo temporaneo con diritto di riscatto – le prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson, che in gialloblù ha collezionato complessivamente 35 presenze, di cui 28 in serie B (con 3 gol), 4 in serie A e 3 in Coppa Italia, risultando fra gli artefici della promozione nella massima serie conquistata dall’Hellas ai playoff lo scorso 2 giugno al termine della gara di ritorno della finale contro il Cittadella. Hellas Verona FC augura a Liam Henderson le migliori fortune per il prosieguo della corrente stagione.

Questo il comunicato ufficiale di saluto del club al centrocampista, che torna quindi nella serie cadetta. Ufficiale anche il passaggio in prestito fino a fine stagione di Tupta al Wisla Cracovia.

Ma la notizia più importante della giornata del 17 gennaio sono le visite mediche svolte a Roma da Amir Rrahmani, che si accaserà dunque al Napoli a partire dalla prossima stagione (salvo clamorosi colpi di scena), mentre i gialloblu dovrebbero incassare una cifra che si aggira intorno ai 14 milioni.

Sempre il ds azzurro Giuntoli, sta lavorando per limare le distanze da Sofyan Amrabat, sul quale avevano messo gli occhi anche Inter e Fiorentina. La società partenopea era inizialmente in pole, ma alcuni dettagli di contratto con il giocatore e commissioni degli agenti avrebbero rischiato di far saltare la trattativa. Ora però il Napoli sembra tornato in prima fila e in breve tempo potrebbe dunque arrivare la fumata bianca, con Amrabat che resterà comunque sulle sponde dell'Adige fino a fine stagione.

L'Hellas lavora anche sull'uscita di Luigi Vitale, raramente utlizzato da Juric e cercato dal Livorno. Una partenza che aprirebbe le porte all'arrivo di Dimarco dall'Inter in prestito, che potrebbe a sua volta diventare una sorta di "caparra" per Kumbulla. Sul giovane difensore di origini albanesi hanno messo gli occhi diversi club di Serie A e stranieri, con gli scaligeri che lo valutano almeno una ventina di milioni di euro. I nerazzurri devono però guardarsi dalla concorrenza dello stesso Napoli, oltre che di Lazio, Fiorentina e Manchester United, solo per citare alcuni nomi.

Intanto Daniel Bessa si prepara a firmare per il Goias e a tornare in Brasile, mentre dalla Roma potrebbe arrivare in prestito il giovane centrale turco Mert Cetin.