Calciomercato chiuso, il Chievo saluta Stepinski ed Hetemaj e prende Dickmann

Il cantiere aperto dovrebbe essersi chiuso. L'allenatore del Chievo Verona Michele Marcolini aveva evidenziato nelle prime due gare di campionato che la sua squadra non aveva ancora una fisionomia definita a causa del calciomercato. Ma ieri, 2 settembre, la finestra estiva del mercato calcistico si è chiusa e, con la conclusione delle ultime trattative, la rosa del Chievo Verona si è ufficialmente formata.

Il primo affare ufficializzato ieri è stato quello di Andrea Seculin. Il portiere classe '90 è stato ceduto alla Sampdoria. La squadra ligure era fortemente interessata anche ad un altro giocatore del Chievo, il giovanissimo Emanuel Vignato, ma quella trattativa non si è concretizzata e quindi Vignato resta un giocatore del Chievo Verona.

La casella lasciata vuota da Seculin è stata riempita da Michele Nardi, estremo difensore classe '86 proveniente dal Parma.

Le due cessioni più importanti sono state però quelle del centrocampista Perparim Hetemaj e dell'attaccante Mariusz Stepinski. Per il finlandese, 249 presenze con la maglia del Chievo Verona e anche l'onore di aver indossato in più di un'occasione la fascia di capitano. Un'avventura durata otto stagione e che ora si interrompe. Hetemaj sarà ora un avversario dei gialloblu, vestendo la maglia del Benevento.

Più breve il rapporto tra il Chievo e Stepinski. Il polacco però resterà a Verona, salendo di categoria e andando a giocare in Serie A con la maglia dell'Hellas.

Infine, un importante acquisto. Dalla Spal, il Chievo Verona ha acquisito le prestazioni sportive del terzino destro Lorenzo Dickmann.