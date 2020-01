Calciomercato, ufficiale Vignato al Bologna. Potrebbe arrivare Morsay

Da lunedì scorso, 20 gennaio, Emanuel Vignato non è più un giocatore del Chievo Verona. Le voci di calciomercato che circolavano si sono concretizzate con l'annuncio della società. Vignato resterà a Verona fino al termine della stagione, poi passerà al Bologna. Al momento, questo è l'ultima notizia ufficiale fornita dal club gialloblu su questa finestra invernale di mercato, ma sicuramente non rimarrà l'ultimo affare concluso. Secondo il sito internet specializzato in calciomercato Gianlucadimarzio.com, il Chievo avrebbe prelevato dal campionato svedese l'esterno sinistro classe '97 Jonathan Morsay, mentre per la fascia destra c'è un forte interessamento per Domen Crnigoj e per la difesa piace Francesco Renzetti della Cremonese. Intanto, il sito Tuttomercatoweb ha riportato di un possibile accordo tra Chievo e Benevento sul difensore Federico Barba. L'atleta è di proprietà del Chievo, anche se attualmente sta giocando nel Real Valladolid, ma potrebbe tornare in Italia, andando a rinforzare il Benevento, rivale diretta dei gialloblu in Serie B.

E non riguarda il calciomercato del Chievo Verona, ma comunque riguarda una parte importante della storia recente del club, la notizia dell'addio al calcio giocato di Stefano Sorrentino. Il portiere ha vestito nelle ultime stagioni la maglia gialloblu e con la retrocessione si è trovato svincolato. Sorrentino ha rifiutato delle offerte ed è stato sentito in almeno un'occasione ad offrire un suo commento tecnico su Dazn nella partite dei clivensi.

Ora Sorrentino appende i guanti al chiodo, pensa ad un futuro da dirigente e saluta il calcio giocato con questo bel messaggio via social network.