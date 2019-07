Chievo Verona, in amichevole gol per i nuovi arrivati Esposito e Ceter

Ieri, 21 luglio, ultimo giorno di ritiro del Chievo Verona alle Terme di Comani. La preparazione dei gialloblu continuerà a Veronello e mercoledì 24 luglio pesserà per Trento dove in amichevole alle 19 sfideranno il Cagliari.

Il test di mercoledì seguirà quello di sabato scarso, 20 luglio, vinto per 6-1 contro la selezione Top 22 Dilettanti di Verona. In gol due nuovi acquisti del Chievo Verona: Salvatore Esposito, arrivato dalla Spal, e Damir Ceter, attaccante colombiano del Cagliari e reduce da una stagione in Serie C con la maglia dell'Olbia. E sono scesi in campo anche gli altri nuovi arrivati in gialloblù: Ivan e Levebre, prelevati dalla Sampdoria, e Cotali dal Cagliari. Non hanno partecipato invece Kiyine e Ndrecka perché i due atleti sono gli ultimi due che si sono aggiunti alla lista delle cessioni ed entrambi vestiranno ora i colori della Lazio. Kiyine e Ndrecka, comunque, non saranno gli ultimi due atleti in uscita. Potrebbe prendere la via della Germania il gioiellino Emanuel Vignato che piace al Bayern Monaco, mentre l'attaccante polacco Stepinski potrebbe tornare a giocare in Serie A con i ferraresi della Spal.

