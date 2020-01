Calciomercato Chievo, arriva Renzetti e salutano Barba e Bertagnoli

Il Chievo Verona ha ufficializzato alcuni degli affari di calciomercato di cui si vociferava nei giorni scorsi. Il difensore Federico Barba è rientrato dal prestito al Valladolid ed è stato ceduto al Benevento. Se ne va, invece, in prestito alla Fermana, il centrocampista Massimo Bertagnoli. Ufficiale, infine, l'arrivo a Verona dalla Cremonese a titolo definitivo del difensore Francesco Renzetti.

Nato a Montecarlo il 22 gennaio 1988, Renzetti è un difensore cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Con la formazione ligure, ha debuttato da professionista in C1 nella stagione 2005/2006. Sempre in C1 ha vestito la maglia della Lucchese, poi in Serie B ha giocato con l'Albinoleffe, il Padova e il Cesena, prima di restare nelle ultime tre stagioni nella rosa della Cremonese.

Ma oltre agli affari ufficializzati, ci sono anche quelli chiacchierati. Si parla infatti di un interessamento di Pescara e Cosenza sul gialloblu Manuel Pucciarelli, mentre un altro giocatore clivense, Ibrahim Karamoko, piace all'Inter.

Infine, una novità curiosa che riguarda l'ex portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino, il quale aveva annunciato il suo addio al calcio giocato. Pare però che Sorrentino abbia appeso al chiodo solo i guantoni perché, come da lui stesso annunciato attraverso i social, giocherà come attaccante in Seconda Categoria nella squadra ligure del Cervo. E come allenatore avrà suo padre.