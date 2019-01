Calciomercato, il Chievo saluta Birsa e potrebbe non essere l'unico

Nel tardo pomeriggio di oggi, 9 gennaio, sul sito internet del Chievo Verona si legge solo della risoluzione del contratto tra la società e il preparatore atletico Roberto De Bellis. Ma la squadra ha ripreso gli allenamenti senza Valter Birsa che ieri è atterrato in Sardegna. Manca ancora l'ufficialità, ma ormai lo sloveno non è più un giocatore gialloblu e ha raggiunto Rolando Maran a Cagliari.

Insomma, la prima mossa nel mercato di riparazione del Chievo Verona è una cessione. E non una da poco, vista la qualità di Birsa. Una notizia che di sicuro non alimenta la speranza per la salvezza, più che un'obiettivo ormai un'impresa eroica per i gialloblu ultimi in classifica alla fine del girone di andata.

Servirebbe un rinforzo, ma ancora non si sentono voci concrete su possibili acquisti della società di via Galvani, a parte un interessamento per il giovane ex Hellas Moise Kean o per l'argentino ora svincolato Gonzalo Bergessio, vecchia conoscenza del calcio italiano. Si sente però parlare maggiormente di possibili altre cessioni. Una sembrerebbe ormai certa come quella di Birsa, anche se di poco conto. Il gialloblu Gianluca Gaudino si sarebbe svincolato dal contratto con il Chievo Verona e sarebbe stato ingaggiato dagli svizzeri dello Young Boys. Inoltre, secondo Sky Sport, ci sarebbe un doppio interessamento dell'Empoli per il portiere Stefano Sorrentino e per il difensore Mattia Bani. E anche Emanuele Giaccherini potrebbe lasciare Verona e accasarsi a Ferrara con la Spal. Il giornale Eco di Bergamo, informa sulla squadra orobica dell'Atalanta che potrebbe prendere dai clivensi il giovane Fabio Depaoli.

