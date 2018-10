Virtus Verona, niente da fare al Nereo Rocco. La Triestina vince 2-0

Nel precampionato, l'amichevole tra queste due squadre aveva generato polemiche più politiche che calcistiche. Nessuna polemica invece dopo il match di ieri, 7 ottobre, allo stadio Nereo Rocco tra la Triestina e la Virtus Verona, terminata con la vittoria dei friulani per 2-0. La quinta giornata del campionato di Serie C si è chiusa con la quarta sconfitta degli scaligeri, i quali erano andati a Trieste fiduciosi dopo aver trovati i primi tre punti contro il Sud Tirol.

Divertente la prima mezz'ora di gara con diverse occasioni da una parte e dall'altra. L'inizio del match è tutto dei triestini, ma la Virtus dopo dieci minuti mette la testa fuori dal guscio e prova ad impensierire i padroni di casa. Nel finale del primo tempo, le squadre rifiatano un po', anche se la Triestina prova ad andare al riposo in vantaggio, senza riuscirci. La Virtus inizia bene il secondo tempo, ma la Triestina lentamente torna padrona del campo e al 78' della ripresa passa in vantaggio con un tiro dal limite dell'area di Maracchi che supera Sibi. La rete nasce da un disimpegno poco deciso della Virtus su un calcio d'angolo triestino. Dopo un tiro dalla bandierina poco efficace, i biancorossi mantengono il possesso della sfera e un secondo cross in area viene raccolto da Mensah che scarica su Maracchi. Il triestino calcia di sinistra e la palla entra in rete a mezza altezza. La partita si chiude definitivamente al 89' con un contropiede portato avanti da Procaccio sulla fascia sinistra. Il giocatore della Triestina entra in area e serve in mezzo Granoche, lasciato colpevolmente libero dalla retroguardia veronese. A tu per tu con Sibi, il bomber locale non sbaglia e firma il definitivo 2-0.