Chievo: Cacciatore ufficiale al Cagliari, Depaoli alla Samp, Bani al Bologna

Un riscatto ad ufficializzare una cessione e diversi altri affari di cui manca solo la conferma ma che sembrano ormai a buon punto. Il Chievo Verona è ancora alla ricerca di un allenatore che possa guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B (Italiano siederà sulla panchina dello Spezia, quindi è sempre più probabile la scelta di Marcolini), però la società è attiva sul mercato, soprattutto in uscita.

Il club gialloblu ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Fabrizio Cacciatore al Cagliari. Il giocatore aveva già giocato la seconda metà della scorsa stagione con la maglia degli isolani ed ora è un calciatore del Cagliari a tutti gli effetti. Però oggi, 22 giugno, è il giorno delle visite mediche di Fabio Depaoli a Genova, quindi presto potrebbe essere annunciato anche il suo passaggio dal Chievo Verona alla Sampdoria.

Potrebbe andare a Genova, ma per vestire la maglia del Genoa, anche un altro gialloblu, Pawel Jaroszynski. L'affare viene dato per certo da Sky Sport, che ha anticipato anche un'altra cessione clivense, oggi confermata anche da altre testate sportive: Mattia Bani dovrebbe infatti giocare il prossimo campionato di Serie A, difendendo i colori del Bologna.

Nel frattempo, il Chievo Verona ha reso noto che il ritiro estivo della squadra sarà alle Terme di Comano dall'8 al 21 luglio, in preparazione di un campionato di Serie B che comincerà il prossimo 24 agosto e si concluderà il 14 maggio. Il girone di andata del torneo si concluderà durante le festività natalizie, con le ultime due giornate messe in calendario per il 26 e il 29 dicembre. La sosta andrà dal 30 dicembre al 17 gennaio, che si aggiunge alle quattro soste previste per le gare della Nazionale. Inoltre, si giocherà a Pasquetta, lunedì 13 aprile. Infine, saranno quattro i turni infrasettimanali.

