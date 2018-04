Spal - Chievo Verona 0-0 | Al Paolo Mazza un'occasione a testa, ma finisce a reti inviolate

Una sfida che alla vigilia assomigliava molto a uno spareggio salvezza, alla fine ha accontentato entrambe le squadre scese in campo con un'equa divisione della posta in palio. Un punto per parte che consente alla Spal di rispondere al Crotone (pareggio in casa contro la Juventus), ma anche di allungare sull'Hellas (sconfitto in casa contro il Sassuolo). La squadra di Maran dal canto suo ha dimostrato di saper gestire una situazione molto delicata, soprattutto sotto il profilo nervoso, dimostrandosi solida in difesa e ottenendo un pareggio importantissimo in una trasferta complicata.

Erano partiti decisamente meglio i padroni di casa, cercando sin da subito d'indirizzare la sfida a loro vantaggio sfruttando le fasce laterali, in particolare con le incursioni sulla destra dello scatenato Lazzari. Ma la solidità difensiva del Chievo si è rivelata ben difficile da scalfire.

In una prima frazione di gioco tesa e combattuta, ma scarna di emozioni sotto porta, l'unica vera occasione da goal è arrivata al minuto 19°: su cross dalla sinistra, lasciato libero a centro area, Cionek è stato bravo a deviare la palla al volo con il mancino. La sua girata è stata toccata da Tomovic e Sorrentino ha dovuto compiere un vero miracolo per salvare la sua porta.

Il secondo tempo ha visto gli uomini di Maran entrare in campo con un piglio diverso, maggiormente propositivi in attacco e con più idee in mezzo al campo. Al 53° Depaoli con un bel traversone al centro è riuscito a pescare in buona posizione Tomovic, il colpo di testa di quest'ultimo è però terminato abbondantemente alto.

Piccoli segnali di risveglio del Chievo Verona che, cinque minuti dopo, ha avuto la sua palla goal migliore per passare in vantaggio: su disimpegno difensivo sbagliato da parte di Felipe, è stato bravissimo ad approfittarne il solito onnipresente Giaccherini che con un guizzo è poi riuscito a servire in area Inglese. L'attaccante clivense, a sua volta, è stato eccellente nel proteggere la sfera e sfornare un assist perfetto a Pucciarelli che, con un "piattone" a giro, ha infine colpito in pieno il secondo palo a portiere ormai battuto.

La reazione della Spal allo spavento subìto è arrivata al minuto 67° con una bella punizione di Viviani che ha pescato Felipe libero di girare a rete, ma il suo colpo di testa si è concluso a lato della porta di Sorrentino. Maran ha quindi sostituito in serie Jaroszynski (ammonito) per Cacciatore, Pucciarelli per Stepinski e infine l'infortunato Gamberini (probabili crampi) con l'ingresso in campo di Dainelli. Al 71° è stato ancora Inglese a rendersi pericoloso, su cross di Cacciatore dalla sinistra, riuscendo ad andare in rete (la palla era probabilmente oltre la linea di porta) con un'inzuccata vincente, ma su azione viziata da fuorigioco. All'88°, infine, lo stesso Inglese è riuscito ad impensierire ulteriormente la difesa spallina con un gran tiro da fuori area terminato di poco alto sopra la traversa.

Resta dunque quint'ultimo in classifica il Chievo, con tre lunghezze di vantaggio proprio sulla Spal e quattro dalla zona retrocessione. Corsa per la salvezza ancora apertissima, con la squadra di Maran che dovrà ora affrontare l'Inter in casa e subito dopo la Roma in trasferta, per poi giocarsi un altro vero e proprio spareggio salvezza con il Crotone, e a quel punto un eventuale zero a zero potrebbe anche non essere più un risultato soddisfacente.