Chievo, a testa bassa verso Roma. Giaccherini: "Ce la possiamo giocare"

Un'ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo, ma i giocatori e l'allenatore del Chievo Verona ieri, 22 aprile, si sono ritrovati ancora a dover commentare una sconfitta, al termine della gara contro l'Inter, finita 2-1 per i nerazzurri. Una sconfitta non meritata, secondo la valutazione dei gialloblu che ora si ritrovano con soli due punti di vantaggio dalla zona retrocessione e quattro partite da giocare.

Il tecnico Rolando Maran è rimasto dispiaciuto per il risultato finale, ma ha visto che i suoi ragazzi sono in salute e hanno la mentalità giusta per affrontare i prossimi incontri, i quali saranno decisivi per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Il fatto di aver trovato il gol del quasi al 90esimo e di aver sfiorato il pareggio nel recupero è un segnale positivo che tutto l'ambiente ha colto. "Non dovevamo prendere il secondo gol - è stato il commento rilasciato da Emanuele Giaccherini a Chievo Social Live - Dovevamo rimanere in partita fino alla fine perché si è visto che negli ultimi 15 minuti la potevamo recuperare. Non siamo stati fortunati, ma dobbiamo guardare avanti e lavorare a testa bassa per andare a fare punti contro la Roma. I valori tecnici tra noi e la Roma sono diversi, ma lo erano anche contro l'Inter e abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare".

A Chievo Social Live ha parlato anche Mariusz Stepinski, un attaccante davvero sfortunato. Nelle ultime gare in cui è andato in gol, il Chievo non ha portato a casa punti. "Quello che conta è il risultato e questo contro l'Inter non è positivo - ha detto Stepinski - È meglio se la squadra vince, anche se io non faccio gol".