Calciomercato Hellas: salutano Verona sia Seung-Woo Lee che Luca Marrone

L'Hellas Verona ha comunicato nella giornata di oggi, venerdì 30 agosto, di aver ceduto a titolo definitivo, alla società K. Sint-Truidense V.V, i diritti alle prestazioni sportive di Seung-Woo Lee.

Già nella giornata di ieri, inoltre, era arrivata la notizia della cessione a titolo temporaneo del difensore Luca Marrone al Crotone.

Manca ormai solo un giorno alla partenza della squadra per Lecce, in vista della sfida di domenica sera, mentre proseguono gli allenamenti dei gialloblù. Ieri la squadra, allo Sporting Center Paradiso di Peschiera, ha svolto esercitazioni tecniche e sul possesso palla, lavoro di forza in palestra e partite a campo ridotto e intero.

Si è trattato del primo allenamento, in attesa dell'ufficialità, per Eddie Salcedo, grazie al nulla osta dell’Inter. Quest'oggi, invece, si sta svolgendo la seduta del venerdì, rigorosamente a porte chiuse.