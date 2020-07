Juric rimane tecnico dell'Hellas Verona. «Piena e soddisfacente intesa»

«Piena e soddisfacente intesa». Così l'Hellas Verona ha comunicato la lieta novella dell'accordo trovato con il suo allenatore Ivan Juric e con i membri sul suo staff. Juric sarà ancora il tecnico dei gialloblu, almeno per la prossima stagione e poi, chissà, anche per quelle a venire. I contratti di Juric e dei suoi collaboratori sono stati prolungati per altri tre anni. E quindi il legame tra l'Hellas e il tecnico croato scadrà il 30 giugno 2023.

