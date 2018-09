Cadore: buona la prima per giovanissi ed allievi, brutta batosta della prima squadra

F.Ballario completa la Rimonta dei Giovanissimi contro il Concordia. Un’esordio nel calcio ad 11 bellissimo, quello dei ragazzi del 2004/05 che giocano in casa la prima partita stagionale.

Il primo tempo finisce 0-0, la ripresa invece è delle più belle mai viste : il Concordia passa in vantaggio dopo pochi minuti, si fa parare un rigore ma riesce comunque a trovare lo 0-2 che sembrerebbe chiudere definitivamente la Gara. Il Cadore però non ci sta a perdere ed è proprio in quel momento che scatta la scintilla nella testa dei giocatori che grazie anche a qualche cambio tattico dei Mister, con l’inserimento di Ballario, trovano in pochissimi istanti prima il gol del 1-2, poi un pareggio repentino, ed infine gettano il cuore oltre l’ostacolo e nei minuti finali trovano la rete del definitivo 3-2 facendo esplodere di gioia i tifosi locali.



Non poteva sognare un esordio migliore anche la squadra degli Allievi, che travolgono in casa il Crazy con roboante 11-1. Una partita mettea senso unico, e dominata dal primo all’ultimo minuto, sia dal punto di vista tecnico che fisico, rovinata soltanto dal classico gol della bandiera che macchia una prestazione sontuosa ma non perfetta.



Lo staff che segue Allievi e Giovanissimi quindi proseguono l’ottimo lavoro già iniziato l’anno scorso, e che questa stagione più che mai dovrà far vedere i suoi frutti.

Dopo un avvio di stagione ottimo fatto da diverse vittorie e 0 gol subiti, si ferma la Prima Squadra che, complice anche una mancanza di grinta, carattere e temperanza, elementi chiave dei successi ottenuti finora, perde la seconda partita consecutiva, ( dopo la Coppa Veneta ) questa volta per 5-0 in trasferta nel campo del San Massimo, partita dove i nostri ragazzi non sono riusciti ad imporsi, ma che sicuramente non complica il loro cammino in campionato.