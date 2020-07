Brescia - Hellas Verona, probabili formazioni | Juric: «Vietato rilassarsi»

Tenere accesa una speranza. È quello che proveranno a fare domani, 5 luglio, il Brescia e l'Hellas Verona, che alle 19.30 si sfideranno allo stadio Rigamonti per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Il Brescia è ultimo in classifica e deve vincere per credere ancora nella rimonta che la manterrebbe ancora nella massima categoria. L'Hellas Verona ha superato la soglia psicologica dei 40 punti ed è virtualmente salva, quindi potrebbe smettere di guardare le squadre che la seguono per concentrarsi su quelle che la precedono, puntando con ambiziosa follia a quelle posizioni che aprono le porte delle competizioni europee.

«Poche volte capita di trovarsi in una situazione così - ha commentato l'allenatore gialloblu Ivan Juric - È vietato rilassarsi, dobbiamo dare il massimo, sfruttare questa grande occasione e poi vedere come va. Mi auguro non subentri alcun tipo di appagamento, queste situazioni capitano poche volte nella vita e bisogna dare il 100%, andando oltre gli infortuni, il caldo e tutte le difficoltà inevitabili di un periodo così particolare».

Nel Brescia, torna tra i convocati Chancellor, in una difesa a cui mancherà ancora Cistana. A centrocampo, l'infortunio di Bisoli difficilmente lo renderà disponibile per questo ultimo scorcio di stagione, mentre Ndoj potrebbe recuperare ma non per la partita di domani. In settimana, infine, allenamento individuale per Balotelli, che però non è tra i convocati di Diego Lopez. Non si potranno dunque ripetere episodi come quello che tante polemiche generò nella gara di andata.

Nel Verona pesa la squalifica di Pessina, ma anche le recenti partite giocate in giorni ravvicinati. Juric, quindi, potrebbe far riposare chi ha giocato di più. In particolare, il turn-over potrebbe interessare Veloso a centrocampo e Gunter in difesa.

L'arbitro dell'incontro sarà Marco Piccinini della sezione di Forli. Queste le probabili formazioni: